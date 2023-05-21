ППО з гарною репутацією: Естонія та Латвія візьмуть на озброєння німецькі Iris-T SLM

Протиповітряну оборону Естонії та Латвії забезпечуватимуть німецькі системи середньої дальності Iris-T SLM. Про це заявив під час візиту до Риги міністр оборони Естонії Ганно Певкур, пише ERR.ee.

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Певкур повідомив, що Естонія та Латвія починають переговори з німецьким оборонним концерном Diehl Defence для спільної закупівлі систем ППО Iris-T SLM. Якщо переговори пройдуть успішно, переможця тендеру буде оголошено вже цього літа.

"Разом із Латвією ми досягли угоди щодо спільної закупівлі систем ППО середньої дальності", – сказав Певкур.

Він також зазначив, що це "проєкт історичного значення в оборонній співпраці" і що раніше спільних закупівель такого масштабу не було.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце вважає, що "обрана система ППО середньої дальності підвищить безпеку повітряного простору Латвії та Естонії та забезпечить найкращий захист людей, цивільної та військової інфраструктури".

За словами Певкура, Естонія планує сформувати дієву систему ППО середньої дальності до 2025 року, а перші компоненти системи мають надійти у 2024 році.

ДОВІДКА. IRIS-T SLM – це розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс із модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 км, ураження – 20 км.

11 жовтня 2022 року Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

30 квітня 2023 Міноборони Німеччини офіційно підтвердило, що в Україну доставлено другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM.

16 травня повідомлялося, що німецька оборонна компанія Hensoldt поставить Україні шість багатофункціональних радарів TRML-4D, одну зі складових системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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