Украина нанесла мощный удар по мифу о "непобедимых "Кинжалах" – Генштаб Эстонии

То, что ВСУ могут отражать ракеты "Кинжал", – это психологический удар по России, и это же вынуждает Кремль менять планы. Об этом сказал заместитель начальника Генерального штаба Эстонии полковника Март Вендла, сообщает ERR.ee.

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Полковник Вендла считает, что сбитые "Кинжалы" являются доказательством того, что Украина теперь "может защитить себя и свои важные объекты от гиперзвуковых ракет".

"Один из самых больших эффектов этого для России – психологический. По мифу об этом оружии, которое было представлено как чудодейственное и неудержимое, нанесен серьезный удар", – отмечает Вендла.

Кроме того, считает он, России придется пересмотреть свою способность уничтожать значимые цели, поскольку Украина теперь может этому эффективно помешать.

При этом, полагает военный, уязвимость "Кинжалов" не приведет к существенному снижению способности России доставлять тактическое ядерное оружие, поскольку "существуют много способов применения ядерного оружия и его доставки, и гиперзвуковые ракеты являются лишь одним из них".

Полковник Вендла также прокомментировал сообщения о репрессиях в отношении разработчиков "Кинжалов". По его мнению, скорее всего, идет поиск козлов отпущения для оправдания неудачи, и это демонстрирует фрустрацию Кремля.

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