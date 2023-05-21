Украина нанесла мощный удар по мифу о "непобедимых "Кинжалах" – Генштаб Эстонии
То, что ВСУ могут отражать ракеты "Кинжал", – это психологический удар по России, и это же вынуждает Кремль менять планы. Об этом сказал заместитель начальника Генерального штаба Эстонии полковника Март Вендла, сообщает ERR.ee.
Полковник Вендла считает, что сбитые "Кинжалы" являются доказательством того, что Украина теперь "может защитить себя и свои важные объекты от гиперзвуковых ракет".
"Один из самых больших эффектов этого для России – психологический. По мифу об этом оружии, которое было представлено как чудодейственное и неудержимое, нанесен серьезный удар", – отмечает Вендла.
Кроме того, считает он, России придется пересмотреть свою способность уничтожать значимые цели, поскольку Украина теперь может этому эффективно помешать.
При этом, полагает военный, уязвимость "Кинжалов" не приведет к существенному снижению способности России доставлять тактическое ядерное оружие, поскольку "существуют много способов применения ядерного оружия и его доставки, и гиперзвуковые ракеты являются лишь одним из них".
Полковник Вендла также прокомментировал сообщения о репрессиях в отношении разработчиков "Кинжалов". По его мнению, скорее всего, идет поиск козлов отпущения для оправдания неудачи, и это демонстрирует фрустрацию Кремля.
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