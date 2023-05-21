Україна завдала потужного удару по міфу про "непереможні "Кинджали" – Генштаб Естонії

Те, що ЗСУ можуть відбивати ракети "Кинджал", – це психологічний удар по Росії, і це змушує Кремль змінювати плани. Про це сказав заступник начальника Генерального штабу Естонії полковника Март Вендла, повідомляє ERR.ee.

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Полковник Вендла вважає, що збиті "Кинджали" є доказом того, що Україна тепер "може захистити себе та свої важливі об'єкти від гіперзвукових ракет".

"Один із найбільших ефектів цього для Росії – психологічний. За міфом про цю зброю, яка була представлена як чудодійна і нестримна, завдано серйозного удару", – зазначає Вендла.

Крім того, вважає він, Росії доведеться переглянути свою здатність знищувати значущі цілі, оскільки Україна тепер може ефективно завадити цьому.

При цьому, вважає військовий, уразливість "Кинджалів" не призведе до суттєвого зниження здатності Росії доставляти тактичну ядерну зброю, оскільки "існують багато способів застосування ядерної зброї та її доставляння, і гіперзвукові ракети є лише одним із них".

Полковник Вендла також прокоментував повідомлення про репресії щодо розробників "Кинджалів". На його думку, швидше за все, йде пошук цапів-відбувайлів для виправдання невдачі, і це демонструє фрустрацію Кремля.

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