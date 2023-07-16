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Естонія закупить боєприпаси на суму понад 1,2 млрд євро

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 15:51
Естонія закупить боєприпаси на суму понад 1,2 млрд євро - Фото
Прапори Естонії та України (Фото - Kaitseministeerium)

В Естонії затвердили план розвитку оборони на 2024-2027 роки, який спирається на досвід України щодо протидії агресії Росії. Документ підписав міністр оборони Ханно Певкур, йдеться в офіційному повідомленні.

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План передбачає не лише створення нових підрозділів та посилення оборонного потенціалу, а й розвиток військово-медичного центру катастроф. Повідомляється, що на закупівлю боєприпасів виділяється понад 1,2 млрд євро у найближчі чотири роки.

За словами Ханно Певкура, "повномасштабна війна Росії проти України чітко показує, у які напрямки нам потрібно інвестувати... Доведення видатків на національну оборону до 3% ВВП дозволяє нам це зробити".

Крім уже узгоджених постачань до Естонії РСЗВ HIMARS буде закуплено також ракетний комплекс середньої дальності для посилення ППО, боєприпаси для ураження повітряних цілей, розпочато механізацію маневрених підрозділів, а також суттєво збільшено резерв боєприпасів.

Зазначається, що "цілі, поставлені в планах розвитку, ґрунтуються на військових рекомендаціях командувача силами оборони та цілях силового потенціалу НАТО".

  • На початку червня 2023 року Певкур повідомив, що Естонія ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно ЗСУ.
  • 22 червня Естонія оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги, до якого увійшли засоби для боротьби з дронами та обладнання для розмінування.
Сергій Бережний
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боєприпасиЕстоніяоборонапереозброєнняХанно Певкур
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