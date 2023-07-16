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Эстония закупит боеприпасы на сумму свыше 1,2 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 15:51
Эстония закупит боеприпасы на сумму свыше 1,2 млрд евро - Фото
Флаги Эстонии и Украины (Фото - Kaitseministeerium)

В Эстонии утвердили план развития обороны на 2024-2027 годы, который опирается на опыт Украины в отражении агрессии России. Документ подписал министр обороны Ханно Певкур, говорится в официальном сообщении

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План предусматривает не только создание новых подразделений и усиление оборонного потенциала, но и развитие военно-медицинского центра катастроф. Сообщается, что на закупку боеприпасов выделяется более 1,2 млрд евро в ближайшие четыре года.

По словам Ханно Певкура, "полномасштабная война России против Украины ясно показывает, в какие направления нам нужно инвестировать... Доведение расходов на национальную оборону до 3% ВВП позволяет нам это сделать".

Помимо уже согласованных поставок в Эстонию РСЗО HIMARS будет закуплен также ракетный комплекс средней дальности для усиления ПВО, боеприпасы для поражения воздушных целей, будет начата механизация маневренных подразделений, а также существенно увеличен резерв боеприпасов.

Отмечается, что "цели, поставленные в планах развития, основаны на военных рекомендациях командующего силами обороны и целях силового потенциала НАТО".

  • В начале июня 2023 года Певкур сообщил, что у Эстонии еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо ВСУ.
  • 22 июня Эстония объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли средства для борьбы с дронами и оборудование для разминирования.
Сергей Бережной
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боеприпасыэстонияоборонаперевооружениеХанно Певкур
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