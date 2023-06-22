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"Во время контрнаступления – важно как никогда". Эстония объявила новую военную помощь ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 14:59
Ханно Певкур (фото - ЕРА)

Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него войдут средства для борьбы с российскими дронами и оборудование для разминирования, сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.

На сегодняшнем заседании эстонское правительство поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить ВСУ еще один полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией.

Также в новый пакет войдет оборудование для медиков, саперов и средства защиты от дронов.

"Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы уже отправляем в Украину четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией", – сказал Певкур.

Полевой госпиталь безвозмездно передается ВСУ из резервов Сил обороны Эстонии, а его восстановление полностью финансирует Исландия (7,8 млн евро).

"Помимо госпиталя, новый пакет помощи для ВСУ также предусматривает оборудование для парамедиков, резиновые лодки и средства защиты от дронов", – добавил министр обороны Эстонии.

Суммарно с начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 млн евро.

  • В начале июня 2023-го Певкур сообщил, что у Эстонии еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо ВСУ.

Читайте также: Пентагон переоценил военную помощь Украине на $6,2 млрд. На эти деньги будет еще оружие

Оксана Житнюк
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эстониявоенная помощь
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