"Нужно ускорить помощь": Эстония передает ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы

Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

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"Россия ничего не должна получить от этой агрессии. Все, кто поддерживает Украину, должны максимально ускорить оказание военной помощи и увеличить мощность своей оборонной промышленности", – сказал Певкур.

Сообщается, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП страны. ВСУ были переданы, среди прочего, противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, военно-полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и др.) и пайки MRE.

16 июля в Эстонии утвердили план развития обороны на 2024-2027 годы, который опирается на опыт Украины в отражении агрессии России. Только на закупку боеприпасов выделяется более 1,2 млрд евро.

В начале июня 2023 года Певкур сообщил, что у Эстонии еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо ВСУ.

22 июня Эстония объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли средства для борьбы с дронами и оборудование для разминирования.

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