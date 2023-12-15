Німецько-французька угода на 278 млн євро: ЗСУ отримають додаткові боєприпаси

Снаряди 155-мм калібру (Фото: скриншот)

Бюджетний комітет Німеччини схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів. Згідно з нею, Бундестаг домовився із французькою компанією про постачання додаткових боєприпасів для України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

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За даними відомства, французька компанія виробить для ЗСУ 68 000 фугасних снарядів калібру 155 мм, ціна угоди – 278 млн євро.

Такі снаряди використовують, зокрема, у самохідних гаубицях PzH 2000. Німеччина відправила в Україну вже 14 таких гаубиць, а також українські екіпажі проходять підготовку на них у Німеччині, зазначили у відомстві.

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Крім того, повідомили у відомстві, згідно з рамковою угодою французький виробник може виробити та передати Україні до 350 000 куль.

У німецькому Міноборони стверджують, що ці домовленості є частиною ініціативи Європейського Союзу щодо прискорення доставлення, закупівлі та виробництва боєприпасів для України.

У межах цієї ініціативи також хочуть збільшити європейське виробництво боєприпасів у довгостроковій перспективі, щоб країни-члени ЄС могли поповнювати свої запаси.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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