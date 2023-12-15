Німецько-французька угода на 278 млн євро: ЗСУ отримають додаткові боєприпаси
Снаряди 155-мм калібру (Фото: скриншот)

Бюджетний комітет Німеччини схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів. Згідно з нею, Бундестаг домовився із французькою компанією про постачання додаткових боєприпасів для України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

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За даними відомства, французька компанія виробить для ЗСУ 68 000 фугасних снарядів калібру 155 мм, ціна угоди – 278 млн євро.

Такі снаряди використовують, зокрема, у самохідних гаубицях PzH 2000. Німеччина відправила в Україну вже 14 таких гаубиць, а також українські екіпажі проходять підготовку на них у Німеччині, зазначили у відомстві.

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Крім того, повідомили у відомстві, згідно з рамковою угодою французький виробник може виробити та передати Україні до 350 000 куль.

У німецькому Міноборони стверджують, що ці домовленості є частиною ініціативи Європейського Союзу щодо прискорення доставлення, закупівлі та виробництва боєприпасів для України.

У межах цієї ініціативи також хочуть збільшити європейське виробництво боєприпасів у довгостроковій перспективі, щоб країни-члени ЄС могли поповнювати свої запаси.

  • 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
  • 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
  • 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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