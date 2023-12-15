Немецко-французское соглашение на 278 млн евро: ВСУ получат дополнительные боеприпасы

Бюджетный комитет Бундестага договорился с французской компанией о поставках дополнительных боеприпасов для Украины

Снаряды 155 мм калибра (Фото: скриншот)

Бюджетный комитет Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов. Согласно ему, Бундестаг договорился с французской компанией о поставках дополнительных боеприпасов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии.

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По данным ведомства, французская компания произведет для ВСУ 68 000 фугасных снарядов калибра 155 мм, цена сделки – 278 млн евро.

Такие снаряды используют в частности в самоходных гаубицах PzH 2000. Германия отправила в Украину уже 14 таких гаубиц, а также украинские экипажи проходят подготовку на них в Германии, отметили в ведомстве.

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Кроме того, сообщили в ведомстве, согласно рамочному соглашению французский производитель может произвести и передать Украине до 350 000 пуль.

В немецком Минобороны утверждают, что эти договоренности являются частью инициативы Европейского Союза по ускорению доставки, закупки и производства боеприпасов для Украины.

В рамках этой инициативы хотят увеличить европейское производство боеприпасов в долгосрочной перспективе, чтобы страны-члены ЕС могли пополнять свои запасы.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 тысяч боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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