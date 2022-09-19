Германия передаст Украине дополнительно четыре гаубицы PzH 2000
19.09.2022, 17:48
Фото: Генштаб ВСУ
Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, сообщил в понедельник бундесвер.
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В ведомстве заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением".
Передача должна начаться немедленно.
Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22-х.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.
- 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.
- 15 сентября стало известно, что Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo.
- Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.
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