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Германия передаст Украине дополнительно четыре гаубицы PzH 2000

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 17:48
Германия передаст Украине дополнительно четыре гаубицы PzH 2000 - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, сообщил в понедельник бундесвер.

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В ведомстве заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением".

Передача должна начаться немедленно.

Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22-х.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.

  • 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.
  • 15 сентября стало известно, что Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo.
  • Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.
Андрій Водяний
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Германия оружие военная помощь PzH 2000
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