У Литві готують до повернення в Україну відремонтовані танки Leopard 2 – фото

У Литві продемонстрували відремонтовані танки Leopard 2, які скоро повернуться на український фронт

Leopard 2 (Фото: Міністерство оборони Литви)

Міністерство оборони та Збройні сили Литви у співпраці з німецькою оборонною промисловістю готують до повернення в Україну перші відремонтовані у Литві танки Leopard 2. Про це повідомила пресслужба литовського Міноборони.

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У відомстві зазначили, що 15 грудня на полігоні Збройних сил Литви в Гайжюнаї були продемонстровані ті бойові машини, які вже були відремонтовані та незабаром зможуть повернутися на поле бою в Україну.

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за її незалежність і не тільки надсилає військову підтримку, але й допомагає ремонтувати танки Leopard 2, які дуже необхідні на полі бою", – заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

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Фото: Міністерство оборони Литви

За даними відомства, танки ремонтуються на підприємстві Lithuania Defense Services. Його створили два найбільші європейські виробники військової техніки – німецький концерн Rheinmetall та компанія Krauss-Maffei Wegmann. Підприємство заснували у 2022 році у населеному пункті Йонава у центральній частині Литви.

Спільне підприємство забезпечує технічне обслуговування, ремонт та логістичну підтримку бойових машин як Збройних сил Литви, так і бронетехніки контингентів інших країн НАТО, дислокованих на території країн Балтії, додали у Міноборони Литви.

Станом на 29 серпня 2023 року повідомлялося, що за 13 тижнів контрнаступу ЗСУ втратили лише п'ять танків Leopard 2 двох модифікацій із 71 машини.

17 жовтня у Литві спільно з німецькою оборонною промисловістю розпочали ремонт українських танків Leopard.

7 грудня до ремонтного хабу на польському оборонному підприємстві Bumar-Łabędy у місті Глівіце привезли на ремонт партію танків Leopard з України.

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