Танки та ракети до Patriot. Іспанія оголосить про військову допомогу Україні 27 травня

В Україну нове озброєння має надійти до 30 травня, передають журналісти El Pais

Ракета Patriot (Фото: DoD US)

Іспанія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 1,13 млрд євро під час візиту президента Володимира Зеленського до країни 27 травня. За даними джерел El Pais, туди увійдуть, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard.

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Неназвані співрозмовники видання наголосили, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

Очікується, що Україна отримає більш ніж десяток зенітних ракет для Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також іншу зброю, як-от протидронове обладнання та боєприпаси.

В Україну нове озброєння має надійти до 30 травня, передають журналісти.

20 березня 2024 року видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

6 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.

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