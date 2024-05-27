Танки Leopard и ракеты к Patriot. Испания объявит о военной помощи Украине 27 мая

В Украину новое вооружение должно поступить до 30 мая, передают журналисты El Pais

Ракета Patriot (Фото: DoD US)

Испания объявит о пакете военной помощи Украине на 1,13 млрд евро во время визита президента Владимира Зеленского в страну 27 мая. По данным источников El Pais, туда войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard.

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Неназванные собеседники издания подчеркнули, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

Ожидается, что Украина получит более десятка зенитных ракет для Patriot и 19 б/у танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое оружие, как противодроновое оборудование и боеприпасы.

В Украину новое вооружение должно поступить до 30 мая, передают журналисты.

20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Снабжение будет осуществлено двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

6 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.

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