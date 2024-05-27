Танки Leopard и ракеты к Patriot. Испания объявит о военной помощи Украине 27 мая
Испания объявит о пакете военной помощи Украине на 1,13 млрд евро во время визита президента Владимира Зеленского в страну 27 мая. По данным источников El Pais, туда войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Неназванные собеседники издания подчеркнули, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.
Ожидается, что Украина получит более десятка зенитных ракет для Patriot и 19 б/у танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое оружие, как противодроновое оборудование и боеприпасы.
В Украину новое вооружение должно поступить до 30 мая, передают журналисты.
- 20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Снабжение будет осуществлено двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.
- 6 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.
Читайте также: Ракеты к Patriot, снаряды 155-мм и прочее – Умеров рассказал, что в новом пакете от Испании