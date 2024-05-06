Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot – міністерка оборони Іспанії

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україна вже отримала ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідування казарм Санхеніс і військового госпіталю в Сарагосі, цитує газета El Mundo.

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Кількість наданих ракет глава оборонного відомства не уточнила.

Міністерка засудила використання Росією касетних бомб проти мирного населення та заявила про важливість надання Україні ракет до систем протиповітряної оборони.

"Україна захищає свою цілісність, захищає людські життя, ці ракети необхідні для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії", – заявила Роблес.

Вона зазначила, що Іспанія і далі підтримуватиме Україну та об’єднуватиме зусилля зі своїми союзниками по Європейському Союзу та НАТО.

26 квітня видання El Pais писало, що Іспанія передасть Україні ракети до Patriot – попри тиск з боку НАТО і ЄС передати Києву саме системи ППО.

27 квітня глава Міноборони Іспанії підтвердила наміри Мадриду зробити внесок у протиповітряну оборону України, надіславши ракети до Patriot.

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