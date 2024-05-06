Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot – министр обороны Испании

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Украина уже получила ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения казарм Санхенис и военного госпиталя в Сарагосе, цитирует газета El Mundo.

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Число предоставленных ракет глава оборонного ведомства не уточнила.

Министр осудила использование Россией кассетных бомб против мирного населения и заявила о важности предоставления Украине ракет к системам противовоздушной обороны.

"Украина защищает свою целостность, защищает человеческие жизни, эти ракеты необходимы для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от России", – заявила Роблес.

Она отметила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину и объединять усилия со своими союзниками по Европейскому Союзу и НАТО.

26 апреля издание El Pais писало, что Испания передаст Украине ракеты к Patriot – несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС передать Киеву системы ПВО.

27 апреля глава Минобороны Испании подтвердила намерения Мадрида внести вклад в противовоздушную оборону Украины, отправив ракеты к Patriot.

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