Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot – министр обороны Испании
Украина уже получила ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения казарм Санхенис и военного госпиталя в Сарагосе, цитирует газета El Mundo.
Число предоставленных ракет глава оборонного ведомства не уточнила.
Министр осудила использование Россией кассетных бомб против мирного населения и заявила о важности предоставления Украине ракет к системам противовоздушной обороны.
"Украина защищает свою целостность, защищает человеческие жизни, эти ракеты необходимы для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от России", – заявила Роблес.
Она отметила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину и объединять усилия со своими союзниками по Европейскому Союзу и НАТО.
- 26 апреля издание El Pais писало, что Испания передаст Украине ракеты к Patriot – несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС передать Киеву системы ПВО.
- 27 апреля глава Минобороны Испании подтвердила намерения Мадрида внести вклад в противовоздушную оборону Украины, отправив ракеты к Patriot.
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