Нові системи Patriot надійдуть в Україну не раніше кінця червня – NYT

Постачання цих систем протиповітряної оборони може збігтися з постачанням винищувачів F-16, зазначили в NYT

Patriot (Фото: Facebook)

6 травня українські військові розпочнуть навчання на системах Patriot у Німеччині, після чого їх та зброю перенаправлять в Україну – це буде не раніше кінця червня. Про це написало видання The New York Times.

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Видання зазначило, що навчання українських військових триватимуть шість тижнів на авіабазі у східній Німеччині – це набагато швидший курс, оскільки німецькі військові зазвичай проходять його за шість-девʼять місяців.

Після завершення навчання німецьким військовим зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні ракетні установки, радар та інші частини до матеріально-технічного центру в Польщі й передати їх українській стороні для перевезення через кордон.

Видання написало, що очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Постачання цих систем протиповітряної оборони може збігтися з постачанням винищувачів F-16, зазначили в NYT.

За даними високопоставленого іспанського чиновника, також відомо, що свіже постачання ракет для Patriot з Іспанії прибуло до Польщі 30 квітня й незабаром їх передадуть на український фронт.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

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