Нові системи Patriot надійдуть в Україну не раніше кінця червня – NYT
6 травня українські військові розпочнуть навчання на системах Patriot у Німеччині, після чого їх та зброю перенаправлять в Україну – це буде не раніше кінця червня. Про це написало видання The New York Times.
Видання зазначило, що навчання українських військових триватимуть шість тижнів на авіабазі у східній Німеччині – це набагато швидший курс, оскільки німецькі військові зазвичай проходять його за шість-девʼять місяців.
Після завершення навчання німецьким військовим зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні ракетні установки, радар та інші частини до матеріально-технічного центру в Польщі й передати їх українській стороні для перевезення через кордон.
Видання написало, що очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Постачання цих систем протиповітряної оборони може збігтися з постачанням винищувачів F-16, зазначили в NYT.
За даними високопоставленого іспанського чиновника, також відомо, що свіже постачання ракет для Patriot з Іспанії прибуло до Польщі 30 квітня й незабаром їх передадуть на український фронт.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.
- 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.
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