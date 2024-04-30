США говорять з країнами, у яких є Patriot. Просять передати частину Україні

Глава Пентагону заявив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України

Остін Ллойд (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з країнами-союзниками, які мають системи протиповітряної оборони Patriot. Він закликав якнайшвидше передати їх Україні.

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Глава Пентагону наголосив, що засоби ППО є пріоритетом для України, оскільки "Росія продовжує запускати ракети, які були поставлені Північною Кореєю, а також іранські дрони".

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – заявив Остін.

6 квітня 2024 року президент Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.

10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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