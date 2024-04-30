США говорять з країнами, у яких є Patriot. Просять передати частину Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з країнами-союзниками, які мають системи протиповітряної оборони Patriot. Він закликав якнайшвидше передати їх Україні.
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Глава Пентагону наголосив, що засоби ППО є пріоритетом для України, оскільки "Росія продовжує запускати ракети, які були поставлені Північною Кореєю, а також іранські дрони".
"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – заявив Остін.
- 6 квітня 2024 року президент Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.
- 23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.
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