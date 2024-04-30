США говорят со странами, у которых есть Patriot. Просят передать часть Украине

Остин Ллойд (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в течение последних двух недель общался со странами-союзниками, имеющими системы противовоздушной обороны Patriot. Он призвал как можно скорее передать их Украине.

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Глава Пентагона подчеркнул, что средства ПВО являются приоритетом для Украины, поскольку "Россия продолжает запускать ракеты, поставленные Северной Кореей, а также иранские дроны".

"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем – это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", – заявил Остин.

6 апреля 2024 года президент Зеленский говорил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но не могут предоставить их.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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