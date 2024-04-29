Patriot для Украины. Зеленский: Нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров

Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены определенные ответы, и что в этом процессе не будет пауз

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет конкретных ответов на дополнительные системы Patriot, которые может получить от партнеров. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам Зеленского, в вопросе относительно дополнительных пакетов и количества ракет к Patriot Украина действительно ожидает позитив.

Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены определенные ответы, и что в этом процессе не будет пауз.

"Относительно дополнительных систем Patriot, то здесь нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы сегодня обсуждали с генсеком также, где мы видим с нашей стороны, в каких государствах, что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot. Я думаю, как только они будут в Украине, мы с вами будем это чувствовать. Не на словах, а в реальной защите неба", – подытожил он.

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6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но не могут предоставить их.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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