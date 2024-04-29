Patriot для Украины. Зеленский: Нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет конкретных ответов на дополнительные системы Patriot, которые может получить от партнеров. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам Зеленского, в вопросе относительно дополнительных пакетов и количества ракет к Patriot Украина действительно ожидает позитив.
Президент уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены определенные ответы, и что в этом процессе не будет пауз.
"Относительно дополнительных систем Patriot, то здесь нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы сегодня обсуждали с генсеком также, где мы видим с нашей стороны, в каких государствах, что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot. Я думаю, как только они будут в Украине, мы с вами будем это чувствовать. Не на словах, а в реальной защите неба", – подытожил он.
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- 6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но не могут предоставить их.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
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