Patriot для України. Зеленський: Немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів

Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має конкретних відповідей щодо додаткових систем Patriot, які може отримати від партнерів. Про це він заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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За словами Зеленського, у питанні щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot Україна дійсно очікує на позитив.

Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.

"Щодо додаткових систем Patriot, то тут немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком також, де ми бачимо з нашого боку, в яких державах, що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, ми з вами будемо це відчувати. Не на словах, а в реальному захисті неба", – підсумував він.

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6 квітня Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.

10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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