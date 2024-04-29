Patriot для України. Зеленський: Немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має конкретних відповідей щодо додаткових систем Patriot, які може отримати від партнерів. Про це він заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За словами Зеленського, у питанні щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot Україна дійсно очікує на позитив. 

Президент упевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.

"Щодо додаткових систем Patriot, то тут немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком також, де ми бачимо з нашого боку, в яких державах, що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, ми з вами будемо це відчувати. Не на словах, а в реальному захисті неба", – підсумував він.

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  • 6 квітня Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.
  • 10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.
  • 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.
  • 23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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