Ситуація на полі бою, зброя та саміт НАТО: Зеленський назвав три пункти розмови зі Столтенбергом

Глава держави зазначив, що росіяни готуються до наступальних дій і Україна спільно з партнерами має зірвати ці спроби

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг (Фото: LIGA.net)

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Зеленський зазначив, що під час зустрічі, перш за все, обговорювалася ситуація на полі бою. Йшлося про можливості України та союзників у підтримці Сил оборони.

Артилерія 155 мм, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, зокрема, системи Patriot, як наголосив глава держави, є тим, що наразі має працювати в Україні.

Він повідомив, що росіяни готуються до майбутніх наступальних дій, зауваживши, що Україна спільно із союзниками мають зірвати ці спроби. Необхідна зброя, аби запобігти можливому наступу, є у партнерів, відзначив Зеленський.

За його словами, оперативність у постачанні озброєння від партнерів – це стабілізація ситуації на полі бою.

Президент проінформував, що на зустрічі також говорили про підготовку до саміту НАТО, що пройде 9 липня у Вашингтоні. Зеленський підкреслив, що цей саміт може стати "моментом сили" для Альянсу.

Він наголосив, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО через силу держави, її захист спільних із союзниками цінностей та значення для майбутнього усієї Євроатлантики.

Український глава додав, що зі Столтенбергом говорили й про практичне єднання із союзниками. За його словами, співпраця України та партнерів в оборонній сфері вийшла на системний рівень. Зокрема, Україна діє за стандартами НАТО, використовує зброю зразків держав-членів Альянсу та керується принципами та доктринами блоку.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot і вони є у партнерів, проте союзники не мають рішучості надати їх.

29 квітня український глава сказав, що влітку 2024 року під час саміту у Швейцарії може розпочатися "шлях до справедливого миру".

Також президент заявив, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні.

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