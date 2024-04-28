Зеленський заявив, що очікує на запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.
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"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", – сказав глава держави.
На початку квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність створення дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні липневого саміту Альянсу.
- Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.
- Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив у Верховній Раді 12 січня, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії". На його думку, на торішньому саміті НАТО союзники зробили замало для України.
- Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге заявив 19 січня, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Україна, імовірно, не отримає запрошення на вступ.
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