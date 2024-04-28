Зеленский заявил, что ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

По мнению президента, для этого требуется "сильный политический сигнал" со стороны союзников

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал – Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", – сказал глава государства.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО в преддверии июльского саммита Альянса.

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил в Верховной Раде 12 января, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия". По его мнению, на саммите НАТО в прошлом году союзники сделали мало для Украины.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил 19 января, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина, вероятно, не получит приглашение на вступление.

Читайте также: Саммит НАТО в Вашингтоне. Заместитель Столтенберга: Украина будет самым большим приоритетом