Саммит НАТО в Вашингтоне. Заместитель Столтенберга: Украина будет наибольшим приоритетом
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил на брифинге, что на летнем саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет "одним из самых больших приоритетов".
По словам Джоане, в этом году саммит НАТО "выйдет на новый уровень", поскольку союзники будут делать еще больше "для безопасности людей, наций и международной системы, основанной на правилах".
"Поддержка Украины будет одним из самых больших приоритетов саммита. Первое заседание Совета НАТО – Украина в формате начальников генеральных штабов является еще одним свидетельством нашей постоянной поддержки этой нации, ведь украинцы также борются вместе с нами", – сказал он.
Он добавил, что союзники обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной.
- Президент Зеленский на днях заявил, что ожидает от саммита Альянса политических и оборонных решений. Среди оборонных – усиление украинской ПВО "конкретными системами с конкретными ракетами", а среди политических – получить конкретный хотя бы один шаг навстречу НАТО.
- Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9–10 июля 2024 года.
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