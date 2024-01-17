Саммит НАТО в Вашингтоне. Заместитель Столтенберга: Украина будет наибольшим приоритетом

Мирча Джоане (Фото: НАТО)

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил на брифинге, что на летнем саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет "одним из самых больших приоритетов".

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По словам Джоане, в этом году саммит НАТО "выйдет на новый уровень", поскольку союзники будут делать еще больше "для безопасности людей, наций и международной системы, основанной на правилах".

"Поддержка Украины будет одним из самых больших приоритетов саммита. Первое заседание Совета НАТО – Украина в формате начальников генеральных штабов является еще одним свидетельством нашей постоянной поддержки этой нации, ведь украинцы также борются вместе с нами", – сказал он.

Он добавил, что союзники обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной.