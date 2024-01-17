Саміт НАТО у Вашингтоні. Заступник Столтенберга: Україна буде найбільшим пріоритетом

Мірча Джоане (Фото: НАТО)

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив на брифінгу, що на літньому саміті НАТО у Вашингтоні Україна буде "одним з найбільших пріоритетів".

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За словами Джоане, цього року саміт НАТО "вийде на новий рівень", оскільки союзники робитимуть ще більше "для безпеки людей, націй та міжнародної системи, заснованої на правилах".

"Підтримка України буде одним з найбільших пріоритетів саміту. Перше засідання Ради НАТО – Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки цієї нації, адже українці також борються разом з нами", – сказав він.

Він додав, що союзники обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної.

Президент Зеленський днями заявив, що очікує від саміту Альянсу політичних та оборонних рішень. Серед оборонних – посилення української ППО "конкретними системами з конкретними ракетами", а серед політичних – отримати конкретний хоча б один крок назустріч НАТО.

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9–11 липня 2024 року.

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