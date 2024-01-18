Летний саммит НАТО. У Столтенберга считают, что Украина снова не получит приглашения

По мнению помощника генсека НАТО, союзники все равно найдут способ показать Украине, что она "на шаг ближе к Альянсу"

Флаг НАТО (Иллюстративное фото)

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге считает, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина не получит приглашения на вступление. Об этом он заявил в интервью LRT.

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"Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Зеленский", – сказал Руге.

10 января украинский президент заявил, что хочет получить от саммита две вещи: оборонное решение и политическое. Что касается политического, то хочется получить конкретный хотя бы один шаг на встречу в НАТО, подчеркнул Зеленский.

На уточняющий вопрос, могут ли Украину не пригласить, помощник Столтенберга ответил: "Именно так".

"Следующим шагом было бы приглашение, и не ясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, мы должны признать, что во многих странах – членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах – членах НАТО состоятся выборы. Следовательно, это часть общей картины", – сказал он.

В то же время Руге заявил, что союзники попытаются найти способ продемонстрировать Украине, что она "на шаг ближе к НАТО".

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил в Верховной Раде 12 января, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия". По его мнению, на саммите НАТО в прошлом году союзники сделали мало для Украины.

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