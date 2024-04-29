Поле боя, оружие и саммит НАТО: Зеленский назвал три пункта разговора со Столтенбергом

Глава государства отметил, что россияне готовятся к наступательным действиям и Украина совместно с партнерами должна сорвать эти попытки

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: LIGA.net)

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Зеленский отметил, что во время встречи прежде всего обсуждалась ситуация на поле боя. Речь шла о возможностях Украины и союзников в поддержке сил обороны.

Артиллерия 155 мм, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, в частности, системы Patriot, как подчеркнул глава государства, является тем, что должна работать в Украине.

Он сообщил, что россияне готовятся к предстоящим наступательным действиям, отметив, что Украина совместно с союзниками должны сорвать эти попытки. Необходимое оружие, чтобы предотвратить возможное наступление есть у партнеров, отметил Зеленский.

По его словам, оперативность в поставках вооружения от партнеров – стабилизация ситуации на поле боя.

Президент проинформировал, что на встрече также говорили о подготовке к саммиту НАТО, который пройдет 9 июля в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что этот саммит может стать "моментом силы" для Североатлантического союза.

"Украина заслуживает приглашения в НАТО и нашей силой, и нашей защитой общих ценностей, и нашим значением для будущего всей Евроатлантики", – сказал он.

Украинский глава добавил, что со Столтенбергом говорили и о практическом единении с союзниками. По его словам, сотрудничество Украины и партнеров в оборонной сфере вышло на системный уровень. В частности Украина действует по стандартам НАТО, использует оружие образцов государств-членов Альянса и руководствуется принципами и доктринами блока.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны Patriot и они есть у партнеров, однако союзники не имеют решимости предоставить их.

29 апреля украинский глава сказал, что летом 2024 года во время саммита в Швейцарии может начаться "путь к справедливому миру".

Также президент заявил, что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне.

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