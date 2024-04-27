Украине нужно не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot, и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, комментируя очередную ночную ракетную атаку со стороны России.

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Он подчеркнул, что ночью оккупанты выпустили по Украине 34 ракеты разных типов, основной мишенью были разные объекты энергетической отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Речь идет именно о тех газовых объектах, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз, отметил президент.

"Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы как можно больше усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", – заявил Зеленский.

Он отметил важность того, чтобы все новые договоренности с партнерами об усилении ПВО реализовывались как можно быстрее.

"Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке", – сказал он.

6 апреля Зеленский говорил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, так как у европейских армий есть около 100 батарей Patriot, но они не способны предоставить их.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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