Украине нужно не менее семи Patriot, РФ пытается усложнить работу ПВО – Зеленский
Украине нужно не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot, и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, комментируя очередную ночную ракетную атаку со стороны России.
Он подчеркнул, что ночью оккупанты выпустили по Украине 34 ракеты разных типов, основной мишенью были разные объекты энергетической отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Речь идет именно о тех газовых объектах, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз, отметил президент.
"Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы как можно больше усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", – заявил Зеленский.
Он отметил важность того, чтобы все новые договоренности с партнерами об усилении ПВО реализовывались как можно быстрее.
"Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке", – сказал он.
- 6 апреля Зеленский говорил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, так как у европейских армий есть около 100 батарей Patriot, но они не способны предоставить их.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
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