Повітряні сили розповіли про особливості атаки РФ 27 квітня: з "Калібрами", але без "шахедів"

Спікер Повітряних сил Євлаш розповів, що це одна з перших атак після нетривалого затишшя

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

Уночі проти 27 квітня Росія завдала масованого ракетного ударну по регіонах України. Речник Повітряних сил Збройних Сил України розповів про особливості, серед яких, зокрема, використання росіянами "Калібрів" без атаки "шахедами". Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Євлаш зазначив, що це одна з перших атак після нетривалого затишшя.

"Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували й "Калібри" з акваторії Чорного моря", – розповів він, наголосивши, що вдалося збити шість із восьми ракет цього типу.

За його словами, ворог досить потужно завдавав ударів, включно й із застосуванням "Кинджалів". Євлаш наголосив, що такий тип озброєння – дуже потужний і його складно збити.

"У нас є тільки певні засоби, які довели свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, у нас не вистачає цих систем", – констатував він.

Водночас за даними спікера Повітряних сил, ворог не використовував під час атаки "шахеди".

"Так, "шахедів" не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть, у них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключилися на ракети", – підсумував він.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що загалом ворог застосував 34 ракети – Повітряні сили знищили 21 з них.

Уночі проти 27 квітня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад тисячу людей.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що вночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

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