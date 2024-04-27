Воздушные силы рассказали об особенностях атаки РФ: с "Калибрами", но без "шахедов"

Спикер Воздушных сил Евлаш рассказал, что это одна из первых атак после непродолжительного затишья

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 27 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины. Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказал об особенностях, среди которых, в частности, использование россиянами "Калибров" без атаки "шахедами". Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Евлаш отметил, что это одна из первых атак после непродолжительного затишья.

"В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря", – рассказал он, подчеркнув, что удалось сбить шесть из восьми ракет этого типа.

По его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением "Кинжалов". Евлаш отметил, что такой тип вооружения – очень мощный и его сложно сбить.

"У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания у нас не хватает этих систем", – констатировал он.

В то же время по данным спикера Воздушных сил, враг не использовал во время атаки "шахеды".

"Да, "шахедов" не было, как уже в течение нескольких последних дней. Почему так? Видимо, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", – подытожил он.

Ранее командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил о том, что в целом враг применил 34 ракеты – Воздушные силы уничтожили 21 из них.

В ночь на 27 апреля Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском учреждении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находилось более тысячи человек.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

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