Україні треба щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot, і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коментуючи чергову нічну ракетну атаку з боку Росії.

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Він наголосив, що вночі окупанти випустили по Україні 34 ракети різних типів, основною мішенню були різні об’єкти енергетичної галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Йдеться саме про ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз, зазначив президент.

"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", – заявив Зеленський.

Він наголосив на важливості того, щоб усі нові домовленості з партнерами про посилення ППО реалізовувались якнайшвидше.

"Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході", – сказав він.

6 квітня Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.

10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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