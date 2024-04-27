Україні треба щонайменше сім Patriot, РФ намагається ускладнити роботу ППО – Зеленський
Україні треба щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot, і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коментуючи чергову нічну ракетну атаку з боку Росії.
Він наголосив, що вночі окупанти випустили по Україні 34 ракети різних типів, основною мішенню були різні об’єкти енергетичної галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Йдеться саме про ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз, зазначив президент.
"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", – заявив Зеленський.
Він наголосив на важливості того, щоб усі нові домовленості з партнерами про посилення ППО реалізовувались якнайшвидше.
"Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході", – сказав він.
- 6 квітня Зеленський казав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але неспроможні надати їх.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.
- 23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.
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