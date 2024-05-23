Ракети до Patriot, снаряди 155-мм та інше – Умєров розповів, що в новому пакеті від Іспанії

Міністр оборони наголосив колезі, що Україні необхідно більше засобів ППО для більшої ефективності протистояння росіянам

Patriot (Ілюстративне фото: Міноборони США)

Іспанія у новому пакеті допомоги передасть Україні, зокрема, ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, артилерійські снаряди, антидронові системи й інше озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, який провів телефонний дзвінок зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

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Умєров подякував Роблес за рішення її країни надати Україні наступну партію танків Leopard.

Також він повідомив, що у новий пакет допомоги від Іспанії увійшли ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, антидронові системи й інше озброєння.

Міністр наголосив, що Україні необхідно більше засобів ППО для більшої ефективності протистояння росіянам: це дасть змогу захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам РФ, якими загарбники знищують українські міста й села.

Також Умєров закликав уряд і компанії Іспанії інвестувати в українську оборонну промисловість.

20 травня на "Рамштайні" очільник Міноборони США заявив, що Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS і систем ППО Patriot, більше систем HIMARS і снарядів, а також інша зброя.

Міністерка оборони Нідерландів повідомила, що найближчим часом країна надасть ЗСУ бронетранспортери YPR – кількість не уточнюється, але мають надійти у "найкоротші терміни".

Президент Зеленський заявив, що західні партнери надто довго ухвалюють ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік.

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