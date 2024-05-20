Президент: Україна веде переговори про удари по РФ західною зброєю, поки нічого позитивного

Також Зеленський вважає, що партнери можуть збивати російські ракети над Україною

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає, передає заяву політика агенція Reuters.

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За словами президента, партнери могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин.

Він повідомив, що на українській території росіяни використовують 300 літаків. Натомість Україні потрібно щонайменше 120-130 суден, щоб протистояти в небі, додав Зеленський, маючи на увазі американські F-16, деякі з яких, як сподівається президент, скоро будуть використані у бойових діях.

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"Ви [партнери] не можете це забезпечити прямо зараз? Добре... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підіймайте їх... збивайте цілі, захищайте цивільних. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО [на Росію], причетність? Ні", – пояснив він.

Окрім цього, президент зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії.

Водночас він повідомив, що "поки нічого позитивного" з цього приводу немає.

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15 травня держсекретар США заявив, що вони не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватися лише на полі бою. А під час зустрічі з медіа Зеленський заявив: вважає, що не повинно бути заборон на застосування західної зброї по території Росії.

20 травня пані посол України в США повідомила, що країна наполягає на праві бити американською зброєю по території Росії.

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