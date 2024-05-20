Президент: Україна веде переговори про удари по РФ західною зброєю, поки нічого позитивного
Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає, передає заяву політика агенція Reuters.
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За словами президента, партнери могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин.
Він повідомив, що на українській території росіяни використовують 300 літаків. Натомість Україні потрібно щонайменше 120-130 суден, щоб протистояти в небі, додав Зеленський, маючи на увазі американські F-16, деякі з яких, як сподівається президент, скоро будуть використані у бойових діях.
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"Ви [партнери] не можете це забезпечити прямо зараз? Добре... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підіймайте їх... збивайте цілі, захищайте цивільних. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО [на Росію], причетність? Ні", – пояснив він.
Окрім цього, президент зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії.
Водночас він повідомив, що "поки нічого позитивного" з цього приводу немає.
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- 15 травня держсекретар США заявив, що вони не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
- 17 травня Пентагон повідомив, що США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватися лише на полі бою. А під час зустрічі з медіа Зеленський заявив: вважає, що не повинно бути заборон на застосування західної зброї по території Росії.
- 20 травня пані посол України в США повідомила, що країна наполягає на праві бити американською зброєю по території Росії.
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