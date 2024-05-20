Зеленський: Партнери приймають рішення про допомогу з запізненням приблизно на рік

Описує надання допомоги як "один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Західні партнери надто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британській агенції Reuters.

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"Явно розчарований", пише медіа, президент характеризує надання допомоги від партнерів як "один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад".

Зокрема, йдеться про передання систем протиповітряної оборони, таких як Patriot.

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо – із запізненням приблизно на рік", — заявив Зеленський.

17 травня Зеленський повідомив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

20 травня міністр оборони Великої Британії заявив, що якщо західні партнери підтримають британську обіцянку у наданні Україні допомоги протягом наступних шести років, то союзники матимуть змогу послабити армію Росії й використати це у своїх цілях.

Очільник Пентагону повідомив, що Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя.

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