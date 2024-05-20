Міністр оборони Британії: Підтримка України протягом шести років допоможе послабити армію РФ

Міністр оборони Британії Грант Шаппс вважає, що Путін не зможе повністю мобілізувати економіку Росії задля введення війни проти України

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Якщо західні партнери підтримають британську обіцянку у наданні Україні допомоги протягом наступних шести років, то союзники матимуть змогу послабити армію Росії й використати це у своїх цілях. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс у соцмережі Х.

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Коментуючи розвіддані британського оборонного відомства щодо ситуації всередині Росії, Шаппс зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе повністю мобілізувати економіку держави задля війни проти України.

За його словами, це є "просто нежиттєздатним", і Путін знає про це.

Якщо всі союзники виконають зобов’язання Британії підтримувати Україну протягом наступних шести років, партнери зможуть використати цю слабкість і зробити неможливим для російської економіки продовжувати війну проти України, додав Шаппс.

11 травня у Міноборони Британії заявили про новий пакет військової допомоги для України на близько $626 млн.

13 травня посол Британії повідомив, що його країна щороку виділятиме Україні понад $3,7 млрд на військову допомогу. Такий об’єм підтримки планується на 10 років.

14 травня глава оборонного відомства Британії сказав, що союзникам дешевше стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України.

19 травня Шаппс заявив, що з початку травня Британія надіслала Україні 80 ракет для ППО, а ще 20 мають бути поставлені до червня.

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