Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги ЗСУ
Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно близько $626 млн. Про це оголосило Міністерство оборони Британії.
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"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання", – зазначили у відомстві.
До пакета допомоги Силам оборони увійшли:
→ 4 млн боєприпасів;
→ понад 1600 ракет;
→ 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.
- 10 травня повідомлялось, що глава МЗС Британії Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.
- Того ж дня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.
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