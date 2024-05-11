Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги ЗСУ

У пакеті на $626 млн від Лондона – 4 млн боєприпасів, ракети і транспорті засоби

Husky (Фото - flickr.com)

Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно близько $626 млн. Про це оголосило Міністерство оборони Британії.

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"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання", – зазначили у відомстві.

До пакета допомоги Силам оборони увійшли:

→ 4 млн боєприпасів;

→ понад 1600 ракет;

→ 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.

10 травня повідомлялось, що глава МЗС Британії Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Того ж дня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

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