Британия объявила о наибольшем в истории пакете помощи ВСУ
Великобритания посылает Украине пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно около $626 млн. Об этом объявило Министерство обороны Британии.
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"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Наряду с военным финансированием в размере 500 млн фунтов стерлингов Великобритания передает жизненно важное оборудование", – отметили в ведомстве.
В пакет помощи Силам обороны вошли:
→ 4 млн боеприпасов;
→ более 1600 ракет;
→ 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.
- 10 мая сообщалось, что глава МИД Британии Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.
- В тот же день США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.
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