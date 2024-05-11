Британия объявила о наибольшем в истории пакете помощи ВСУ

В пакете на $626 млн от Лондона – 4 млн боеприпасов, ракеты и транспортные средства

Husky (Фото - flickr.com)

Великобритания посылает Украине пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно около $626 млн. Об этом объявило Министерство обороны Британии.

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"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Наряду с военным финансированием в размере 500 млн фунтов стерлингов Великобритания передает жизненно важное оборудование", – отметили в ведомстве.

В пакет помощи Силам обороны вошли:

→ 4 млн боеприпасов;

→ более 1600 ракет;

→ 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

10 мая сообщалось, что глава МИД Британии Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

В тот же день США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

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