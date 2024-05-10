Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал правительства стран-союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Об этом он сказал во время выступления в Национальном центре кибербезопасности, его слова приводит издание Politico.

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В своей речи Кэмерон подверг критике европейских союзников, которые "не желают инвестировать в оборону даже тогда, когда на нашем континенте идет война". Он призвал государства НАТО установить "новый ориентир" – тратить 2,5% ВВП на оборону. Великобритания планирует достичь этого показателя к 2030 году.

Кэмерон также заявил, что "безопасность, безусловно, будет в бюллетене для голосования" на всеобщих выборах в Великобритании осенью этого года.

Глава британской дипломатии отметил, что "от Таллина до Варшавы, от Праги до Бухареста холод снова опустился на европейский континент, и ближайшие к России страны видят, что происходит в Украине, и интересуются, не будут ли они следующими".

"Этот мир более опасный, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно – не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", – подчеркнул Кэмерон.

13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, возрастет в течение следующих месяцев до саммита в Вашингтоне.

4 мая The Telegraph сообщило, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

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