Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП

Девід Кемерон (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав уряди країн-союзників по НАТО збільшити витрати на оборону. Про це він сказав під час виступу в Національному центрі кібербезпеки, його слова приводить видання Politico.

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У своїй промові Кемерон розкритикував європейських союзників, які "не бажають інвестувати в оборону навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна". Він закликав держави НАТО встановити "новий орієнтир" – витрачати 2,5% ВВП на оборону. Велика Британія планує досягнути цього показника до 2030 року.

Кемерон також заявив, що "безпека, безумовно, буде в бюлетені для голосування" на загальних виборах у Великій Британії восени цього року.

Очільник британської дипломатії зазначив, що "від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста холод знову опустився на європейський континент, і найближчі до Росії країни бачать, що відбувається в Україні, і цікавляться, чи не будуть вони наступними".

"Цей світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість з нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно – не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", – наголосив Кемерон.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, зросте впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

4 травня The Telegraph повідомило, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

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