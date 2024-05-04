Трамп хоче змусити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП – The Telegraph

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

45-й американський президент Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на співрозмовників.

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За даними видання, Трамп вважає, що країни-члени повинні зробити більше внеску в колективну оборону альянсу на тлі загроз з боку Росії та Китаю. Він також вважає, що правила бухгалтерського обліку слід змінити таким чином, щоб допомога Україні не зараховувалася у суму витрат на оборону.

За словами співрозмовника, Трамп уже деякий час розглядає можливість збільшення витрат, але ще більше переконався у цьому після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.

"Його думки схиляються (До збільшення видатків на оборону. — Ред.) в бік 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи грошей для України", – сказав співрозмовник видання.

Видання зауважило, що Дуда раніше стверджував, що 3% ВВП на оборону (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включно з початком "прямої конфронтації Росії з НАТО".

У 2023 році лише 11 із 32 членів альянсу, включно з Великою Британією, досягли нинішньої мети у 2%. Іншими були США, які є найбільшим загальним вкладником, поряд із Польщею, Грецією, Естонією, Литвою, Фінляндією, Латвією, Угорщиною, Словаччиною та Данією.

14 лютого стало відомо, що Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, збільшиться впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

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