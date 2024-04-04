Шаппс: Країни НАТО грають у "російську рулетку" через недостатні оборонні витрати

Грант Шаппс (Фото: EPA/ Andy Rain)

Країни НАТО, які не витрачають 2% ВВП на оборону, грають у "російську рулетку" з майбутнім Заходу. Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що союзники мають визнати, що зараз перебувають в "довоєнному світі". Його слова цитує видання The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Шаппс зауважив, що у 2023 році лише 11 членів НАТО виконали двовідсотковий показник, уперше встановлений майже два десятиліття тому, причому Франція і Німеччина опинилися серед країн, які витрачали на оборону менше.

Очільник британського Міноборони вказав на очікування щодо того, що цього року ця цифра зросте до 18, причому Париж і Берлін нещодавно оголосили, що досягнуть цільового показника у 2024 році.

"Ми маємо дивитися далі за цю мету, щоб зміцнити нашу оборону. Однак деякі країни досі не можуть досягти навіть 2%. Так більше тривати не може. Ми не можемо дозволити собі грати в російську рулетку з нашим майбутнім", – заявив міністр.

Він підкреслив, що членам Північноатлантичного альянсу недостатньо віддавати данину минулому НАТО.

"Сьогодні ми повинні знову серйозно задуматися про майбутнє альянсу. Ми перейшли від повоєнного до довоєнного світу", – заявив Шаппс.

14 лютого стало відомо, що Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, збільшиться впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

21 березня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни, які входять до Рамштайнської коаліції, та 15 інших держав світу виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні.

Читайте також: НАТО має створити більше стратегічних труднощів для Росії – МЗС Швеції