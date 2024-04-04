Шаппс: Страны НАТО играют в "русскую рулетку" из-за недостаточных оборонных расходов

Грант Шаппс (Фото: EPA/Andy Rain)

Страны НАТО, не тратящие 2% ВВП на оборону, играют в "российскую рулетку" с будущим Запада. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что союзники должны признать, что сейчас находятся в "довоенном мире". Его слова цитирует издание The Telegraph.

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Шаппс отметил, что в 2023 году только 11 членов НАТО выполнили двухпроцентный показатель, впервые установленный почти два десятилетия назад, причем Франция и Германия оказались среди стран, которые тратили на оборону меньше.

Глава британского Минобороны указал на ожидания относительно того, что в этом году эта цифра возрастет до 18, причем Париж и Берлин недавно объявили, что достигнут целевого показателя в 2024 году.

"Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Однако, некоторые страны до сих пор не могут достичь даже 2%. Так больше продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим", – заявил министр.

Он подчеркнул, что членам Североатлантического альянса недостаточно отдавать дань прошлому НАТО.

"Сегодня мы должны снова серьезно задуматься о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного к довоенному миру", – заявил Шаппс.

14 февраля стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев до саммита в Вашингтоне.

21 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны, входящие в Рамштайнскую коалицию, и 15 других государств мира выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине.

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