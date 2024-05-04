Трамп хочет заставить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП – The Telegraph

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

45-й американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на собеседников.

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По данным издания, Трамп считает, что страны-члены должны сделать больше вклада в коллективную оборону альянса на фоне угроз со стороны России и Китая. Он также считает, что правила бухгалтерского учета следует изменить таким образом, чтобы помощь Украине не должна засчитываться в сумму расходов на оборону.

По словам собеседника, Трамп уже некоторое время рассматривает возможность увеличения расходов, но еще больше убедился в этом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.

"Его мысли склоняются (к увеличению расходов на оборону, – ред.) в сторону 3%, особенно после разговора с Дудой – и это не учитывая деньги для Украины", – сказал собеседник издания.

Издание отметило, что Дуда ранее утверждал, что 3% ВВП на оборону (уровень, которого достигли только Польша, США и Греция) необходимы для защиты от "нарастающих угроз", включая начало "прямой конфронтации России с НАТО".

В 2023 году только 11 из 32 членов альянса, включая Великобританию, достигли нынешней цели в 2%. Другими были США, являющиеся крупнейшим общим вкладчиком, наряду с Польшей, Грецией, Эстонией, Литвой, Финляндией, Латвией, Венгрией, Словакией и Данией.

14 февраля стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко выросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев до саммита в Вашингтоне.

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