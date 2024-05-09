Официально. Залужный стал послом Украины в Великобритании

Еще одним сегодняшним указом президент уволил Залужного с военной службы

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ от 9 мая опубликован на сайте Офиса президента.

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"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в тексте указа.

Еще одним указом от 9 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

С должности главкома ВСУ Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. По данным ZN.ua, Залужный еще до объявления о дипломатической должности прошел ВВК, его сочли непригодным.

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