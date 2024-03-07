Зеленский согласовал Залужного на должность посла Украины в Великобритании

Об этом сообщили на сайте МИД

Валерий Залужный (Фото: Генштаб)

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел.

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"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – говорится в пресс-релизе МИД.

Посольство Украины в Британии оставалось без руководителя с лета 2023 года.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту.

В 2020 году Залужный получил степень магистра по специальности "Международные отношения". Учился в Острожской академии.

9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

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