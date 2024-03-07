Зеленський погодив Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Про це повідомили на сайті МЗС

Валерій Залужний (Фото: Генштаб)

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

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"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", – йдеться у пресрелізі МЗС.

Посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді.

У 2020 році Залужний здобув ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". Навчався в Острозькій академії.

9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

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