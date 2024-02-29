"Якщо все добре, то чому така ситуація?" Буданов висловився про звільнення Залужного
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним були якісь розбіжності. Про це він повідомив у інтерв'ю CBC News.
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За його словами, між главою держави та воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності, оскільки один є підлеглим іншого.
CBC також пише, що Буданов "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.
"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?" – запитав розвідник.
- 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді.
- 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.
- Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".
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