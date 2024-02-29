"Если все хорошо, то почему такая ситуация?" Буданов высказался об увольнении Залужного

Буданов заявил, что между Зеленским и Залужным вряд ли могли быть разногласия из-за того, что один был подчиненным другого

Кирилл Буданов (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов высказал сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным были какие-то разногласия. Об этом он сообщил в интервью CBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, между главой государства и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия, так как один является подчиненным другого.

CBC также пишет, что Буданов "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

"Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?" — задался вопросом разведчик.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на какой должности.

9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

Читайте также: Украинцев предостерегли относительно сайтов, якобы связанных с Залужным. За этим может стоять враг