Официально. Появились указы Зеленского об увольнении Залужного и назначении Сырского

Сегодня Зеленский встретился с Залужным, после чего объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначил на эту должность Александра Сырского. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Одним указом от 8 февраля Зеленский уволил Сырского с должности командующего Сухопутными войсками, вторым – уволил Залужного, третьим – назначил Сырского главкомом ВСУ.

Перед этим сегодня Зеленский и Залужный сообщили, что провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ и то, кто может быть в обновленном руководстве украинской армии.

Также, по словам Зеленского, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Объявляя о назначении Сырского, Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных Вооруженных Силах Украины.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Спикер Зеленского Сергей Никифоров тогда в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Аналогичные слухи были и 2 февраля – якобы решение об увольнении Залужного будет принято на заседании Ставки. Этого не произошло.

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