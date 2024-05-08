Валерий Залужный и Лина Костенко стали почетными гражданами Киева – фото

Кличко назвал Залужного и Костенко "настоящими нравственными авторитетами для киевлян и всех украинцев"

Фото - Telegram-канал Кличко

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и выдающаяся писательница Лина Костенко получили звания почетных граждан Киева. Соответствующее решение принял Киевсовет, сообщил мэр Виталий Кличко.

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Он назвал Залужного и Костенко "настоящими нравственными авторитетами для киевлян и всех украинцев".

"Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости! Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины", – отметил Кличко.

Награды им вручались дома у Лины Костенко.

Фото – Telegram-канал Кличко

Фото – Telegram-канал Кличко

Фото – Telegram-канал Кличко

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По данным ZN.ua, Залужный еще до объявления о дипломатической должности прошел ВВК, его сочли непригодным.

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